Hande’ye misilleme

Hande Yener, kendisinden yaşça küçük manken Ümit Cem Şenol ile geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde nişanlanmıştı. Ünlü popçunun evlilik hazırlıkları yaparken ayrıldığı eski sevgilisi Ozan Öğüt de bunun üzerine karşı atağa geçti. Ayrılığın ardından hiç ortalarda görünmeyen Öğüt, önceki gece yeni sevgilisiyle Cihangir'de ortaya çıkıp objektife nispet pozu verdi.



Doğan SAVAŞ/ÖZEL