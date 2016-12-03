Çağla’dan mesaj var

Modacı Emine Yıldırım, 'Çiğ Tanesi' adını verdiği defilesinde, çocuk gelinler sorununa dikkat çekti. Defilenin baş mankeni olan iki çocuk annesi Çağla Şıkel de konuyla ilgili şöyle dedi: "Maalesef ki Türkiye'de kanayan bir yara olan çocuk gelinler konusuna parmak basmak istedik. Çocuklar okullarına gitsinler, oyun oynasınlar ama evlenmesinler."