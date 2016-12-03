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Çağla’dan mesaj var

Çağla’dan mesaj var
Modacı Emine Yıldırım, 'Çiğ Tanesi' adını verdiği defilesinde, çocuk gelinler sorununa dikkat çekti. Defilenin baş mankeni olan iki çocuk annesi Çağla Şıkel de konuyla ilgili şöyle dedi: "Maalesef ki Türkiye'de kanayan bir yara olan çocuk gelinler konusuna parmak basmak istedik. Çocuklar okullarına gitsinler, oyun oynasınlar ama evlenmesinler."
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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