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Bayan kapris

Huylu huyundan vazgeçmiyor! Adı ‘kapris kraliçesine’ çıkan , dizi setinde diğer oyunculardan ayrı yemek ve hatta su talebinde bulundu

Bayan kapris
Rol aldığı hemen hemen her projede kaprisleriyle set ekibine yaka silktiren Cansu Dere, geleneğini bozmadı. Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı dizinin sanat yönetmeniyle şiddetli bir şekilde tartışan Dere'nin çekimler sırasında yarattığı huzursuzluklar bununla da sınırlı kalmadı.

Dedikodulara göre diğer oyunculardan farklı yemekler talep eden hatta suyunu bile sete özel getirten , tüm çalışanları bezdirdi. Dere, dizi başlamadan önce de adının ilk sırada yazılmasını istedi. Bu durumun iletildiği usta sanatçı Vahide Gördüm ise "Böyle şeyler umrumda değil. Benim adımı yazmasanız bile olur" dedi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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