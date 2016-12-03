Bayan kapris

Rol aldığı hemen hemen her projede kaprisleriyle set ekibine yaka silktiren CansuDere, geleneğini bozmadı. Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı dizinin sanatyönetmeniyle şiddetli birşekilde tartışan Dere'nin çekimler sırasında yarattığıhuzursuzluklar bununla da sınırlı kalmadı.
Dedikodulara göre diğer oyunculardan farklıyemekler talep eden hatta suyunu bile sete özelgetirten Cansu Dere, tüm çalışanları bezdirdi. Dere, dizi başlamadan önce de adınınilk sırada yazılmasını istedi. Bu durumun iletildiği usta sanatçı Vahide Gördüm ise "Böyle şeyler umrumdadeğil. Benim adımıyazmasanız bile olur" dedi.
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