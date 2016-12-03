Babasının oğlu minik Alp

Alp Kırşan ve eşi Zeynep Kırşan; Bodrum'daki evlerinde ebebek'ten Bebek dergisine konuştu. Kırşan, 2 yaşındaki oğlu Efe Alp'in de kendisi gibi denizi sevmesi için her şeyi yaptığını söyledi. Sempatik sunucu, "Efe'nin de denizle uğraşmasını isterim. Binalara, ofislere kapanıp çalışan bir çocuk olsun istemiyorum. Yeri geldiğinde kendi balığını yakalayıp yesin" dedi.