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Babasının oğlu minik Alp

Babasının oğlu minik Alp
Alp Kırşan ve eşi Zeynep Kırşan; Bodrum'daki evlerinde ebebek'ten Bebek dergisine konuştu. Kırşan, 2 yaşındaki oğlu Efe Alp'in de kendisi gibi denizi sevmesi için her şeyi yaptığını söyledi. Sempatik sunucu, "Efe'nin de denizle uğraşmasını isterim. Binalara, ofislere kapanıp çalışan bir çocuk olsun istemiyorum. Yeri geldiğinde kendi balığını yakalayıp yesin" dedi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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