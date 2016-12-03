Halkın oylarıyla belirlenen 'KKTC-TürkiyeYılın En'leri, önceki akşam Fulya Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Beşiktaş Belediyesi sponsorluğunda bu yıl 2. kez gerçekleştirilen törende iş, sanat ve siyaset alanında birçok dalda ödül verildi. Ödül törenine eşi Kerem Göğüş ile katılanWilma Elles, şık giyim tarzı ile dikkat çekti.
ATV'nin Yılın En İyi Kanalı seçildiği gecede 'Yeter'de rol alan Wilma Elles de 'Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' seçildi. Güzel oyuncu, "Bu ödüle layık olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. 'Aşk ve Mavi' dizisinin başrolü Emrah'ın annesi Ayten Erdoğan'a 'YılınEn İyi Annesi' ödülü verildi. Atv'nin sevilen dizisi 'KırgınÇiçekler' de 'Yılın En İyi Dizisi' kategorisinde ödül aldı.
Ayten Erdoğan, "Emrah'ınasıl büyüttüğümü birben, bir de Allah bilir.Şimdi onunla gururduyuyorum" dedi.
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