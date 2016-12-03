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'ye ödül yağmuru

' halkın oylarıyla belirlendi. Yılın En İyi TV Kanalı seçildi. Atv’de ekrana gelen Yeter ve Kırgın Çiçekler dizileri de halk tarafından ödüllendirildi.

ATVye ödül yağmuru
Halkın oylarıyla belirlenen 'KKTC-Türkiye Yılın En'leri, önceki akşam Fulya Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Beşiktaş Belediyesi sponsorluğunda bu yıl 2. kez gerçekleştirilen törende iş, sanat ve siyaset alanında birçok dalda ödül verildi. Ödül törenine eşi Kerem Göğüş ile katılan Wilma Elles, şık giyim tarzı ile dikkat çekti.

ATV'nin Yılın En İyi Kanalı seçildiği gecede 'Yeter'de rol alan Wilma Elles de 'Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' seçildi. Güzel oyuncu, "Bu ödüle layık olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. 'Aşk ve Mavi' dizisinin başrolü Emrah'ın annesi Ayten Erdoğan'a 'Yılın En İyi Annesi' ödülü verildi. 'nin sevilen dizisi 'Kırgın Çiçekler' de 'Yılın En İyi Dizisi' kategorisinde ödül aldı.

Ayten Erdoğan, "Emrah'ı nasıl büyüttüğümü bir ben, bir de Allah bilir. Şimdi onunla gurur duyuyorum" dedi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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