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Aşıklar gecelerde

Aşıklar gecelerde
Çiçeği burnunda çift Gökçe Bahadır ile Efe Duru, önceki akşam Drone isimli mekanın açılışına katıldı. Eğlence çıkışı mutluluk pozu veren güzel oyuncu, "Şu an daha çok yeniyiz ama her şey çok güzel gidiyor, daha fazla konuşmak istemiyorum" diye konuştu. İş hayatında süprizlerin olacağının sinyalini veren , "Görüştüğüm birkaç proje var" dedi.

Doğan SAVAŞ/ÖZEL
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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