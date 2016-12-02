Yüksek uçtu işi kaptırdı

Sık sık kaprisleriyle gündem olan Elçin Sangu, bir kozmetik firmasının reklamlarında oynamak için 600 bin dolar ücret talep etti. Astronomik ücreti duyunca şaşıran yetkililer, 350 bin liraya Hande Erçel'le el sıkıştı.
Rol aldığı dizinin yanı sıra reklamların da aranan yüzlerinden biri olan Elçin Sangu, Dimyat'apirince giderken evdeki bulgurdanoldu! Gözünü yükseklere diken Sangu, ücretinde rekor bir artış yapınca gelen reklam teklifini kaçırdı. Bu yılın başında Elidor'un reklamlarında oynamak için 1 yıllık anlaşma karşılığında 1 milyonlira alan güzel oyuncu, ayrıca Boyner'lede 2 milyon liralık reklam anlaşmasına imza atmıştı. Reklam ve dizilerden kazandıklarıyla paraya para demeyen Elçin Sangu, şöhretin büyülü atmosferine kendini çabuk kaptırınca iş hayatında yanlış bir hamle yaptı.
PARAYA PARA DEMİYOR!
Reklamlarında oynadığı Elidor'un ardından 2017 yılı için de Loreal'leanlaşma imzalamak üzere masaya oturan Sangu, iddiaya göre firmadan 600 bindolar (yaklaşık 2 milyon lira) gibirekor bir ücret istedi. Elçin Sangu'nun talep ettiği bu astronomik ücrete firma yetkilileri sıcak bakmayınca ünlü oyuncu, bu fırsatı Hande Erçel'e kaptırdı. Güzelliğinin yanı sıra sempatik tavırlarıyla da milyonların sevgisini kazanan Hande Erçel, meslektaşı Sangu'nun aksine daha mütevazı davrandı. Erçel, 350 bin lirayafirmayla el sıkıştı.
HEM AŞKTA ARTTI HEM İŞTE KAZANDI
Son dönemin parlayan yıldızı Hande Erçel, 9 ay önce yollarını ayırdığı Mert Ekin Daymaz'la yeniden barıştı. Ünlü çift, önceki akşam Zorlu'da baş başa sinema keyfi yaptı.
REYTİNGLEFİYATI DAARTTI
Rol aldığı diziden ilk başta bölüm başına 15 bin TL ücret alan Elçin Sangu, reytinglerin artmasıyla fiyatını 45 bin TL'ye çıkarmıştı. Sangu'nun kaprisleriyle sette soğuk rüzgarlar estirdiği de konuşulanlar arasında...
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