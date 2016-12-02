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Melekler Paris’e kondu

Milyonlarca dolarlık bütçeyle yapılan Victoria’s Secret , bu yıl Paris’te gerçekleştirildi. Defile, her zamanki gibi büyüleyiciydi

Melekler Paris’e kondu
Victoria's Secret melekleri, bu yıl Paris'e indi… Merakla beklenen yılın en büyük moda şovu 2016 Victoria's Secret , önceki gece ilk kez Paris'te gerçekleşti. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi birbirinden güzel modellerin podyumda yürüdüğü şovda Rus model Irina Shayk ile ABD'li Bella Hadid ilk kez kanat taktı. Gecedeki ilkler bununla sınırlı değildi. ilklerin gecesi oldu... İzleyenlerin büyülendiği defilede 9 yıl aradan sonra ilk kez bir siyahi manken 'Fantasy Bra' modeli tanıttı. Jasmine Tookes'in giydiği 9 bin değerli taş kaplı 3 milyon dolarlık sütyen geceye damgasını vurdu. Secret Angel, Mountain Romance ve Pink Nation gibi 6 tema işlenen 2016 Victoria's Secret Fashion Show'da Lady Gaga, Bruno Mars ve The Weeknd de sahne aldı.

ANNE IRINA PODYUMDA
İlk kez Victoria's Secret şovuna çıkan Irina Shayk, hamile olduğu yönündeki dedikodularla da geceye damga vurdu. Bradley Cooper'dan bebek beklediği konuşulan Shayk, defilede karnını kapatan kostümler giydi.




-Victoria's Secret'ın baş meleklerinden Alessandra Ambrosio, geleneğini bozmadı. Brezilyalı model, defile boyu meşhur öpücüklerinden yolladı.

-Tookes'in tanıttığı 3 milyon dolarlık sütyen 700 saatlik bir çalışma sonucunda tamamlandı.

-Kardashian Ailesi'nin fertlerinden Kendall Jenner bu yıl ikinci kez Victoria's Secret şovuna katıldı.

-Brezilyalı model Barbara Fialho, el işiyle süslü olan transparan etekle göz kamaştırdı.

-İsveçli manken Elsa Hosk, işte bu rengarenk kostümüyle görkemli defilenin açılışını yaptı. "Hayallerim gerçek oldu" diyen 28 yaşındaki melek, defile boyunca da büyük alkış aldı.

-Portekizli model Sara Sampaio, geleneksel motifler taşıyan kostümü ve turkuvaz sütyeniyle rengarenkti...
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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