Melekler Paris’e kondu

Victoria's Secret melekleri, bu yıl Paris'eindi… Merakla beklenen yılın en büyük modaşovu 2016 Victoria's Secret Fashion Show,önceki gece ilk kez Paris'te gerçekleşti. AdrianaLima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid veKendall Jenner gibi birbirinden güzel modellerinpodyumda yürüdüğü şovda Rus model Irina Shaykile ABD'li Bella Hadid ilk kez kanat taktı. Gecedekiilkler bununla sınırlı değildi.ilklerin gecesi oldu...İzleyenlerin büyülendiği defilede 9 yıl aradan sonra ilkkez bir siyahi manken 'Fantasy Bra' modeli tanıttı.Jasmine Tookes'in giydiği 9 bin değerli taş kaplı 3milyon dolarlık sütyen geceye damgasını vurdu. SecretAngel, Mountain Romance ve Pink Nation gibi 6 temaişlenen 2016 Victoria's Secret Fashion Show'da LadyGaga, Bruno Mars ve The Weeknd de sahne aldı.
ANNE IRINA PODYUMDA
İlk kez Victoria's Secret şovuna çıkan Irina Shayk, hamile olduğu yönündeki dedikodularla da geceye damga vurdu. Bradley Cooper'dan bebek beklediği konuşulan Shayk, defilede karnını kapatan kostümler giydi.
-Victoria's Secret'ın baş meleklerinden Alessandra Ambrosio, geleneğini bozmadı. Brezilyalı model, defile boyu meşhur öpücüklerinden yolladı.
-Tookes'in tanıttığı 3 milyon dolarlık sütyen 700 saatlik bir çalışma sonucunda tamamlandı.
-Kardashian Ailesi'nin fertlerinden Kendall Jenner bu yıl ikinci kez Victoria's Secret şovuna katıldı.
-Brezilyalı model Barbara Fialho, el işiyle süslü olan transparan etekle göz kamaştırdı.
-İsveçli manken Elsa Hosk, işte bu rengarenk kostümüyle görkemli defilenin açılışını yaptı. "Hayallerim gerçek oldu" diyen 28 yaşındaki melek, defile boyunca da büyük alkış aldı.
-Portekizli model Sara Sampaio, geleneksel motifler taşıyan kostümü ve turkuvaz sütyeniyle rengarenkti...
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