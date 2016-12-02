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Kızgın

Kızgın Gülşen
Doğumuna sayılı günler kalan Gülşen, önceki akşam Zorlu Center'daki bir iç giyim mağazasında alışveriş yaptı. Ünlü şarkıcı, gazetecileri fark edince mağazadan hızla çıktı. , gazetecilerin soruları karşısında sinirlenip "Konuşmak istemiyorum, yeter" dedi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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