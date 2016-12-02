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İlk tebrik Ata ’dan

İlk tebrik Ata ’dan
Yılın büyük bir kısmını Çanakkale'deki evinde geçiren Ata Demirer, önceki akşam Grand Pera Emek Sineması'nda görücüye çıkan 'Shirley' oyununu izledi. Demirer, gösterimin ardından oyuncu Sumru Yavrucuk'u kulisinde ziyaret etti. Komedyen, yakın dostunu ilk tebrik eden isim oldu.

Doğan SAVAŞ
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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