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Gina yenge

Alman model , Kardemir Karabüksporlu futbolcu Emir’le aşk yaşadığını ilan etti. İkilinin uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı...

Gina yenge
Almanya Mesut Özil'den sonra şimdi de Alman model 'in gönlünü kaptırdığı Türk futbolcuyu konuşuyor. 30 yaşındaki güzelin, Türkiye Süper Lig takımlarından Kardemir Karabüksporlu 22 yaşındaki ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SKANDAL GEÇMİŞ
Gina ile Emir'in aşkını yazan Alman basını, ikilinin 1 yıldan bu yana birlikte olduklarını duyurdu. Güzel manken, Emir'in ismini vermeden kendisine ait sosyal medya hesabından da birlikteliğini ilan etti. Alman basını kalbini çalanın kim olduğunu gizleyen mankenin, Almanya'nın Hanau kentinde doğan ve şimdilerde Türkiye'de futbol oynayan Emir Küçükakgül olduğunu yazdı. Gina Lisa Lohfink'in daha önce de Stuttgart'ın yıldızı Arthur Boka ile aşk yaşamıştı. Lohfink, Bild Gazetesi'ne sevgilisiyle ilgili "Emir çok sevimli ve iyi bir erkek. Ondan hoşlanıyorum" açıklamasında bulundu. Lohfink'in 2012'de iki erkekle cinsel ilişkiye girdiği görüntüler internete düşmüştü. Ünlü model görüntülerde "Hayır" dediğini belirterek tecavüze uğradığını iddia etmiş ancak sanıklar aklanmıştı. Mahkeme Lohfink'in kendi rızasıyla ilişkiye girdiğine, görüntüye alınmasına "Hayır" dediğine karar vermişti. Gina Lohfink de sahte tecavüz suçlaması yaptığı gerekçesiyle 20 bin euro (60 bin lira) para cezasına çarptırılmıştı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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