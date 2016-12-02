Gina yenge

Almanya Mesut Özil'den sonra şimdi de Alman model Gina Lisa Lohfink'in gönlünü kaptırdığı Türk futbolcuyu konuşuyor. 30 yaşındaki güzelin, Türkiye Süper Lig takımlarından Kardemir Karabüksporlu 22 yaşındaki Emir Küçükakgül ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
SKANDAL GEÇMİŞ Gina ile Emir'in aşkınıyazan Alman basını,ikilinin 1 yıldan bu yanabirlikte olduklarınıduyurdu. Güzel manken,Emir'in ismini vermedenkendisine ait sosyalmedya hesabından dabirlikteliğini ilan etti.Alman basını kalbini çalanınkim olduğunu gizleyenmankenin, Almanya'nınHanau kentinde doğan veşimdilerde Türkiye'de futboloynayan Emir Küçükakgülolduğunu yazdı. Gina LisaLohfink'in daha öncede Stuttgart'ın yıldızıArthur Boka ile aşkyaşamıştı. Lohfink, BildGazetesi'ne sevgilisiyleilgili "Emir çok sevimlive iyi bir erkek.Ondan hoşlanıyorum"açıklamasında bulundu.Lohfink'in 2012'de ikierkekle cinsel ilişkiyegirdiği görüntüler internetedüşmüştü. Ünlü modelgörüntülerde "Hayır"dediğini belirterek tecavüzeuğradığını iddia etmişancak sanıklar aklanmıştı.Mahkeme Lohfink'inkendi rızasıyla ilişkiyegirdiğine, görüntüyealınmasına "Hayır"dediğine karar vermişti.Gina Lohfink de sahtetecavüz suçlaması yaptığıgerekçesiyle 20 bineuro (60 bin lira) paracezasına çarptırılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.