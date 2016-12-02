Demet’ten kendine ödül

Rakipsiz' adlı albümüyle büyük başarı yakalayan Demet Akalın, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaparak kendini ödüllendirdi. Akalın, albümüyle ilgili şunları söyledi: "Herkes Rakipsiz'i çok sevdi. Güzel tepkiler için sonsuz teşekkür ediyorum." Ünlü popçu, alışverişin ardından elleri kolları dolu bir şekilde evinin yolunu tuttu.