Yol Durumu
  1. Ayakta alkışlandı
  2. İlk tebrik Ata ’dan

Demet’ten kendine ödül

Demet’ten kendine ödül
Rakipsiz' adlı albümüyle büyük başarı yakalayan Demet Akalın, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaparak kendini ödüllendirdi. Akalın, albümüyle ilgili şunları söyledi: "Herkes Rakipsiz'i çok sevdi. Güzel tepkiler için sonsuz teşekkür ediyorum." Ünlü popçu, alışverişin ardından elleri kolları dolu bir şekilde evinin yolunu tuttu.
Etiketler:
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar