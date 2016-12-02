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‘Büyük’ ayrımcılık

‘Büyük’ ayrımcılık
Kıvrımlı hatlarıyla moda dünyasındaki güzellik anlayışını yerle bir eden model Ashley Graham, "büyük beden" tartışması başlattı. Vogue dergisinin Ocak'ta yayınlanacak İngiltere baskısının kapak kızı olan 28 yaşındaki Graham, kendisi için kullanılan "büyük beden model" tanımlamasına karşı çıktı. Bu tanımın, son derece ayrımcı bir söylem olduğunu açıkladı. Graham "Eğer kadınlar arasındaki ayrımcılıktan söz edeceksek bu tür tanımlamalar ayrımcılık içeriyor ve maksadını aşıyor. Bize başka bir isim verin" ifadesini kullandı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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