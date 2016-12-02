‘Büyük’ ayrımcılık

Kıvrımlı hatlarıyla moda dünyasındaki güzellik anlayışını yerle bir eden model AshleyGraham, "büyük beden" tartışması başlattı. Vogue dergisinin Ocak'ta yayınlanacak İngiltere baskısının kapak kızı olan 28 yaşındaki Graham, kendisi için kullanılan "büyükbeden model" tanımlamasına karşı çıktı. Bu tanımın, son derece ayrımcı bir söylem olduğunu açıkladı. Graham "Eğer kadınlar arasındakiayrımcılıktan söz edeceksekbu tür tanımlamalar ayrımcılıkiçeriyor ve maksadını aşıyor.Bize başka bir isim verin"ifadesini kullandı.
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