burak ters yola saptı

Gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan BurakÖzçivit, bu ilgiden bunaldı. Özçivit, önceki akşam Beyoğlu Mask Live'da sahne alan Uğur Aslan'ı dinlemeye gitti. Yakın dostunun davetini kırmak istemediği için geceye katıldığını söyleyen ünlü oyuncu, "Kötühaberler üst üste geldi. Hepimizinbaşısağolsun dedi" dedi.
Özçivit, hızla aracına yöneldi. Ünlü oyuncunun hayranları da biranda aracın önünü kesti. Arabanın içerisindeki Burak Özçivit'le fotoğraf çektirmek isteyenler uzun süre aracın önünden ayrılmayınca oyuncu da şoförünü trafiğe kapalı olan İstiklalCaddesi'ne soktu.
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