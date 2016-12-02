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Burak ters yola saptı

burak ters yola saptı
Gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Burak Özçivit, bu ilgiden bunaldı. Özçivit, önceki akşam Beyoğlu Mask Live'da sahne alan Uğur Aslan'ı dinlemeye gitti. Yakın dostunun davetini kırmak istemediği için geceye katıldığını söyleyen ünlü oyuncu, "Kötü haberler üst üste geldi. Hepimizin başısağolsun dedi" dedi.

Özçivit, hızla aracına yöneldi. Ünlü oyuncunun hayranları da bir anda aracın önünü kesti. Arabanın içerisindeki 'le fotoğraf çektirmek isteyenler uzun süre aracın önünden ayrılmayınca oyuncu da şoförünü trafiğe kapalı olan İstiklal Caddesi'ne soktu.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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