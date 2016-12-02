Aşkı bebek mi bitirdi!

CAN'INI YİNE YAKTILAR!

Bu şok iddia magazin gündemini sarsacak! Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da hatırı sayılır bir üne sahip olan ünlü oyuncunun iş adamı sevgilisiyle evliliğe giden ilişkisinin sürpriz bir şekilde bitmesi kafaları karıştırmıştı. Herkes, evliliğe giden bu ilişkinin neden bittiğini merak ederken güzel oyuncunun biten aşkıyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Önceki ilişkisinde de bebek istemeyen oyuncunun 'can'ı yine aynı dertten yandı. Güzel oyuncu, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı işadamı sevgilisiyle de aynı kaderi yaşadı.



GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE

Bir önceki iş adamı sevgilisinin istememesine rağmen bebeğini dünyaya getiren oyuncu, bu ilişkisinde de aynı sorunla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Çocuk istemeyen genç işadamı, "Baba olmak için çok gencim" diyerek ilişkiyi bitirdi. Ünlü oyuncu da çaresizce bebeğini aldırmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, iddialara göre 3 hafta önce soluğu Nişantaşı'ndaki özel bir poliklinikte aldı. Oyuncunun, çocuğunu doğurmayı çok istemesine rağmen 5 haftalık bebeğini gözyaşları içinde aldırdığı iddia edildi.



KALBİNİ AŞKA KAPATTI

Şu sıralar yeni bir dizi projesiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun, yakın çevresine "İkinci kez anne olmak ve mutlu bir yuva kurmak istiyordum. Ancak, yine hayal kırıklığına uğradım. Bu ilişkimden de canım çok yandı. Uzun bir süre kalbimi aşka kapattım. Bundan sonra çocuğuma ve işime yoğunlaşacağım" dediği öğrenildi. Güzel oyuncunun 'bebek krizi' nedeniyle ayrıldığı iddia edilen aşkı ise eski sevgilisine yaşattıklarını umursamadan kendisine yeni bir sevgili buldu...



Halil ÇİLİNGİR/ÖZEL