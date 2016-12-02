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Aşık kadın Hatice

Aşık kadın Hatice
Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift Hatice Şendil'le Burak Sağyaşar, Amerika'da aşk dolu günler yaşıyor. İkili, önceki gün Los Angeles'taki Universal Stüdyoları'na gitti.

Yaklaşık 4 aylık hamile olan Şendil, günün sonunda eşinin yanağına böyle öpücük kondurdu. Güzel oyuncu, bu anlarını "Aşık bir kadının çok az şeye ihtiyacı vardır" notuyla paylaştı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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