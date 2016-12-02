Aşık kadın Hatice

Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift Hatice Şendil'le Burak Sağyaşar, Amerika'da aşk dolu günler yaşıyor. İkili, önceki gün Los Angeles'taki Universal Stüdyoları'na gitti.



Yaklaşık 4 aylık hamile olan Şendil, günün sonunda eşinin yanağına böyle öpücük kondurdu. Güzel oyuncu, bu anlarını "Aşık bir kadının çok az şeye ihtiyacı vardır" notuyla paylaştı.