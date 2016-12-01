Uzay yine şov yaptı

Ünlü popçu EmreAltuğ, önceki günoğulları Kuzey veUzay'la Zorlu AVM'deobjektiflere yansıdı.Çocuklarını okuldanalıp alışveriş keyfiyapan Altuğ, daha sonraoğullarıyla Funloft'taoyun oynayıp keyiflisaatler geçirdi.
Her zamanobjektiflere birbirindenafacan pozlar verenUzay, yine şovunuyaptı. Babası ve ağabeyigazetecilere gülümserkenUzay ise elindekişemsiyesiyle akrobatikhareketler eşliğindepozunu vererek herkesigüldürdü...
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