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Uzay yine şov yaptı

Uzay yine şov yaptı
Ünlü popçu Emre Altuğ, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay'la Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Çocuklarını okuldan alıp alışveriş keyfi yapan Altuğ, daha sonra oğullarıyla Funloft'ta oyun oynayıp keyifli saatler geçirdi.

Her zaman objektiflere birbirinden afacan pozlar veren Uzay, yine şovunu yaptı. Babası ve ağabeyi gazetecilere gülümserken Uzay ise elindeki şemsiyesiyle akrobatik hareketler eşliğinde pozunu vererek herkesi güldürdü...
Etiketler:
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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