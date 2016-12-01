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Tuvana’dan aşk golü

Adı Rafet El Roman ve ’la anılan , 2 aşkı da inkar etti. Türkay, ‘Rafet’le düet yaptık, Alper de bir tanıdığımın arkadaşı’ dedi.

Tuvana’dan aşk golü
Rafet El Roman'la aşk yaşadığı iddia edilen Tuvana Türkay, önceki akşam haberlere açıklık getirdi. "Rafet Bey'le düet yapıp iş için bir araya geldik" diyen güzel oyuncu, "Rafet'in Almanya'daki stüdyosunda çalışmalarımız sürecek" diyerek şarkıcıyla bundan sonra da görüntüleneceğinin sinyalini verdi.

Geçtiğimiz ay adı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la da anılan Türkay, şu sözleriyle de futbolcuya aşk golü attı: "Alper, bir arkadaşımın arkadaşı. Formasını göndermiş ve maç için bilet temin etmişti. Ben de maçı izlemeye gittim. Adımın Alper'le anılması beni çok rahatsız etti."

Doğan SAVAŞ
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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