Tuvana’dan aşk golü

Rafet El Roman'la aşk yaşadığı iddia edilen Tuvana Türkay, önceki akşam haberlere açıklık getirdi. "RafetBey'le düet yapıp iş için bir arayageldik" diyen güzel oyuncu, "Rafet'inAlmanya'daki stüdyosundaçalışmalarımız sürecek" diyerek şarkıcıyla bundan sonra da görüntüleneceğinin sinyalini verdi.
Geçtiğimiz ay adı Fenerbahçelifutbolcu Alper Potuk'la da anılan Türkay, şu sözleriyle de futbolcuya aşk golü attı: "Alper, bir arkadaşımınarkadaşı. Formasını göndermiş vemaç için bilet temin etmişti. Bende maçı izlemeye gittim. AdımınAlper'le anılması beni çok rahatsızetti."
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