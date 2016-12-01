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Milyonluk jest

’un Başkanı , 4 aylık hamile olan sevgilisi Deniz Akalın’a jest yaptı. Müstakbel eşine İtalya’nın ünlü Como Gölü kıyısından 21 milyon euroluk bir malikane satın aldı...

Milyonluk jest
İtalyan kulübü 'un Başkanı Andrea Agnelli, 10 yıldır evli olduğu, Emma Winter ile birlikteyken, eski Türk manken Deniz Akalın ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yasak aşkı öğrenen Emma Winter ise eşini terk etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Deniz Akalın'ın sevgili Andrea Agnelli'den 4 aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Bu haberin ardından Juventus patronunun bebek müjdesi nedeniyle sevgilisine İtalya'nın ünlü Como Gölü kıyısında bulunan 21 milyon euroluk bir malikane hediye ettiği öğrenildi. Deniz Akalın için, "Hayatımın aşkı" ifadesini kullanan Agnelli'nin Milano ve Torino'nun dışında artık zamanının bir bölümünü sevgilisiyle Como'da geçireceği belirtildi. Öte yandan jet sosyetenin ve ünlü isimlerinde ev sahipliği yaptığı Como'da George Clooney, David-Victoria Beckham ve Madonna gibi yıldızların da evleri bulunuyor.

SON SÜRAT AŞK
Andrea Angelli ile Deniz Akalın'ın yasak aşkı İtalyan medyasını uzun süre meşgul etmişti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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