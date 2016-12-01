Milyonluk jest

İtalyan kulübü Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, 10 yıldırevli olduğu, Emma Winterile birlikteyken, eski Türkmanken Deniz Akalın ileaşk yaşamaya başlamıştı. Yasak aşkı öğrenen Emma Winter ise eşini terk etmişti. Geçtiğimiz günlerde iseDeniz Akalın'ın sevgiliAndrea Agnelli'den 4 aylıkhamile olduğu ve bebeğincinsiyetinin erkek olduğuortaya çıkmıştı. Bu haberin ardından Juventus patronunun bebek müjdesi nedeniyle sevgilisine İtalya'nın ünlüComo Gölü kıyısındabulunan 21 milyon eurolukbir malikane hediye ettiğiöğrenildi. Deniz Akalın için, "Hayatımın aşkı" ifadesini kullanan Agnelli'nin Milano ve Torino'nun dışında artık zamanının bir bölümünü sevgilisiyle Como'da geçireceği belirtildi. Öte yandan jet sosyetenin ve ünlü isimlerinde ev sahipliği yaptığı Como'da George Clooney, David-Victoria Beckham ve Madonna gibi yıldızların da evleri bulunuyor.
SON SÜRAT AŞK
Andrea Angelli ile Deniz Akalın'ın yasak aşkı İtalyan medyasını uzun süre meşgul etmişti.
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