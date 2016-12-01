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Kırmızı şıklık

Kırmızı şıklık
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sahibi olduğu Carters'a uğrayıp çalışanlardan bilgi alan Yasemin Hanım, mağazada müşterilerle yakından ilgilendi. Özilhan'ın üzerindeki kırmızı renkli yağmurluğu dikkat çekerken sosyetik güzel, soğuk havaları giyim kuşamındaki canlı renklerle ısıtmak ister gibiydi…
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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