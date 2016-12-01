Hayranlarına kulak verdi

Yalın, 'Bayıla Bayıla' albümünün ikinci klibini sözü ve müziği kendisine ait olan 'Sesinde Aşk Var' şarkısına çekti. Çekimler, Maslak Film Sokağı Stüdyoları'nda gerçekleşti. Klip için başka bir şarkıyı düşünen sanatçı, 'Sesinde Aşk Var'ın dijital ortamda en fazla indirilen parça olmasından dolayı bu şarkıyı seçtiğini söyledi.