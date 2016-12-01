En anlamlı selfie

Merhum sanatçı BarışManço'nun eşi Lale Mançoile oğulları Doğukan veBatıkan Manço, önceki akşamMadame Tussauds İstanbul'uziyaret etti. Manço kardeşlerleanneleri, sanatçının balmumuheykeliyle selfie çektirdi.
Babaları Barış Manço'nunilk defa 70'li yıllardaki halinigördüklerini söyleyen kardeşler,"Babamızın heykelini çokbeğendik" dedi. Manço Ailesiduygusal anlar yaşadı. Buselfie çekimini görenler de "Enanlamlı selfie" yorumu yaptı.
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