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En anlamlı selfie

En anlamlı selfie
Merhum sanatçı Barış Manço'nun eşi Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, önceki akşam Madame Tussauds İstanbul'u ziyaret etti. Manço kardeşlerle anneleri, sanatçının balmumu heykeliyle selfie çektirdi.

Babaları 'nun ilk defa 70'li yıllardaki halini gördüklerini söyleyen kardeşler, "Babamızın heykelini çok beğendik" dedi. Manço Ailesi duygusal anlar yaşadı. Bu selfie çekimini görenler de "En anlamlı selfie" yorumu yaptı.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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