Barış’tan nokta

Gupse Özay aşkı yüzünden hayranlarının eleştirdiği Barış Arduç, sessizliğini bozdu. Yakışıklı oyuncu, 'Gupse, hem çok başarılı hem de yetenekli. Lider ruhlu bir kadın ve bir kadının erkeği yönetmesi güzeldir' dedi
Merakla beklenen yeni filmi 'Görümce'nin galasını önceki akşam Kanyon'da gerçekleştiren GupseÖzay, gecede çifte mutluluk yaşadı. Ünlü akınına uğrayan galada Özay'ı sevgilisi BarışArduç da yalnız bırakmadı.
GALADA YANINDAYDI
Filminin heyecanını yaşayan başarılı oyuncunun mutluluğu aşkı Arduç'un kendisihakkındaki sözleriyle ikiye katlandı. Genç kızların sevgilisi yakışıklı oyuncu, hayranlarının uzun süredir aşkı Gupse Özay'layakışmadıkları yönündekiyorumlarına şu sözleriyle noktayı koydu: "Gupse'ye destek için buradayım ve en az onun kadar heyecanlıyım. Gupse'nintartışmasız bambaşka biryeteneği var. Her şey ortada. Gupse her filmde büründüğü karakteri yaşayarak oynuyor. Çok büyük emek sarf ediyor. Emeğinin karşılığını da fazlasıyla alacaktır. O hem iyi bir komedyen hemde lider ruhlu bir kadın."Barış Arduç, 2 yıldır aşk yaşadığı Özay'ın kendisini yönetip yönetmediği sorulduğunda ise "Yönetebilir, kadınların erkeğiyönetmesi güzeldir" dedi. Arduç'un sevgilisiyle ilgili bu sözleri ayrılmalarını bekleyenlere en güzel cevap olurken aşkının övgü dolu konuşması Özay'ın ayaklarını adeta yerden kesti.
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