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Barış’tan nokta

Gupse Özay aşkı yüzünden hayranlarının eleştirdiği , sessizliğini bozdu. Yakışıklı oyuncu, 'Gupse, hem çok başarılı hem de yetenekli. Lider ruhlu bir kadın ve bir kadının erkeği yönetmesi güzeldir' dedi

Barış’tan nokta
Merakla beklenen yeni filmi 'Görümce'nin galasını önceki akşam Kanyon'da gerçekleştiren Gupse Özay, gecede çifte mutluluk yaşadı. Ünlü akınına uğrayan galada Özay'ı sevgilisi Barış Arduç da yalnız bırakmadı.

GALADA YANINDAYDI
Filminin heyecanını yaşayan başarılı oyuncunun mutluluğu aşkı Arduç'un kendisi hakkındaki sözleriyle ikiye katlandı. Genç kızların sevgilisi yakışıklı oyuncu, hayranlarının uzun süredir aşkı Gupse Özay'la yakışmadıkları yönündeki yorumlarına şu sözleriyle noktayı koydu: "Gupse'ye destek için buradayım ve en az onun kadar heyecanlıyım. Gupse'nin tartışmasız bambaşka bir yeteneği var. Her şey ortada. Gupse her filmde büründüğü karakteri yaşayarak oynuyor. Çok büyük emek sarf ediyor. Emeğinin karşılığını da fazlasıyla alacaktır. O hem iyi bir komedyen hem de lider ruhlu bir kadın." , 2 yıldır aşk yaşadığı Özay'ın kendisini yönetip yönetmediği sorulduğunda ise "Yönetebilir, kadınların erkeği yönetmesi güzeldir" dedi. Arduç'un sevgilisiyle ilgili bu sözleri ayrılmalarını bekleyenlere en güzel cevap olurken aşkının övgü dolu konuşması Özay'ın ayaklarını adeta yerden kesti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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