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Baba ve kızları

Baba ve kızları
Usta oyuncu 'ın jürisinde bulunduğu 1. Marmara Forum Kristal Kamera Kısa Film Yarışması, önceki akşam sonuçlandı. Sanatçının kızı Irmak Ünal'ın da yarıştığı gecede ikilinin heyecanını Ünal'ın diğer kızı Yağmur Ünal da paylaştı. Baba ve kızları, objektife de böyle poz verdi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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