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Alışveriş turunda

Alışveriş turunda
Sosyetik işadamı Ahmet Bayer, geçtiğimiz gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'ndeydi. 2006'da Bodrum'da yediği vurgun sonucu felç geçiren Bayer, tekerlekli sandalyesiyle mağazaları tek tek gezdi.

Yeni yıl öncesinde dostları için hediye alışverişine çıktığını söyleyen Bayer, kendisi için de beğendiği kıyafetleri satın aldı. Gazetecileri selamlayan ünlü işadamı, daha sonra dostlarıyla bir araya gelip bir kafede sohbet etti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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