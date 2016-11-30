Dünyanın konuştuğu Westworld dizisinin masum Dolores'ini canlandıran 29 yaşındaki ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, bar işletmecisi olan sevgilisi tarafından iki kez tecavüze uğradığını açıkladı. Rolling Stone dergisine konuşan ünlü oyuncu, 'Biz birlikteyken ikikez sevgilim tarafından tecavüze uğradım. Bir bar sahibi tarafından, farklı iki ortamda... Fiziksel, psikolojik ve cinsel taciz sonucu çok acı çektim" dedi. Eski kocası Jamie Bell'den 3 yaşında bir oğlu olan oyuncu, Westworld'de de pek çok kez tecavüze uğrayan saf birkovboy kızını canlandırıyor. Oynadığıdizide tecavüzeuğrayan birkızı canlandıranEvan, gerçekhayatta datecavüzdehşetini yaşadı
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