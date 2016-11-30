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Tecavüze uğradım

Tecavüze uğradım
Dünyanın konuştuğu dizisinin masum Dolores'ini canlandıran 29 yaşındaki ünlü oyuncu , bar işletmecisi olan sevgilisi tarafından iki kez tecavüze uğradığını açıkladı. Rolling Stone dergisine konuşan ünlü oyuncu, 'Biz birlikteyken iki kez sevgilim tarafından tecavüze uğradım. Bir bar sahibi tarafından, farklı iki ortamda... Fiziksel, psikolojik ve cinsel taciz sonucu çok acı çektim" dedi. Eski kocası Jamie Bell'den 3 yaşında bir oğlu olan oyuncu, Westworld'de de pek çok kez tecavüze uğrayan saf bir kovboy kızını canlandırıyor.
Oynadığı dizide tecavüze uğrayan bir kızı canlandıran Evan, gerçek hayatta da tecavüz dehşetini yaşadı
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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