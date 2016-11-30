Ayşegül Aldinç, en sevilen şarkılarını önceki gün Ankara Gordion ziyaretçileri için seslendirdi. Ünlü şarkıcı, canlı performansıyla AVM ziyaretçilerine müzik dolu 2 saat yaşattı. 'Sekiz' albümündeki 'Durum Leyla' şarkısını aşkın ve tutkunun dansı tango şovu eşliğinde söyleyen Aldinç, seyircilerden büyük alkış aldı.