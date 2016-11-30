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Tango şovu

Tango şovu
Ayşegül Aldinç, en sevilen şarkılarını önceki gün Ankara Gordion ziyaretçileri için seslendirdi. Ünlü şarkıcı, canlı performansıyla AVM ziyaretçilerine müzik dolu 2 saat yaşattı. 'Sekiz' albümündeki 'Durum Leyla' şarkısını aşkın ve tutkunun dansı tango şovu eşliğinde söyleyen Aldinç, seyircilerden büyük alkış aldı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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