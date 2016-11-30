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Sevenleriyle buluşma

Sevenleriyle buluşma
Sanatçı çift Merve ve Alper Güzel, 3 Aralık Cumartesi akşamı Büyük Kulüp Safran Restoran'da müzikseverlere konser verecek. Hayranları, ikilinin pop ağırlıklı repertuvarı eşliğinde keyifli bir gece geçirecek. Sahne aldıkları mekanları hınca hınç dolduran çift, başarılı performanslarıyla sevenlerini coşturacak.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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