Kaldırıldığı hastane de prostat ameliyatı geçiren 68 yaşındaki usta sanatçı Şahin'in sağlık durumu nun iyi olduğu ve müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarına iyi olduğu mesajını verdi. Şahin İnstagram hesabından "29 Kasım sabahı prostat operasyonu geçirdim. Sağlık durumum çok şükür ki iyi, ortada ciddi bir durum yoktur. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Konserlerimizde görüşmek üzere." notunu takipçileriyle paylaştı.

SELAMİ ŞAHİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Sağlık durumu iyi olan 68 yaşındaki sanatçı, müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

SELAMİ ŞAHİN'DEN HABER GELDİ

Ünlü sanatçı sosyal meday hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Oğlu Lider Şahin ile birlikte olan İrem Derici'de bu gönderiyi takipçileri ile paylaştı. İşte o açıklama; 29 Kasım sabahı, prostat operasyonu geçirdim. Sağlık durumum çok şükür ki iyi, ortada ciddi bir durum yoktur. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Konserlerimizde görüşmek üzere. Sevgilerimle,

Selami Şahin



SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

15 Ağustos 1948 senesinde dünyaya gelen Selami Şahin Yayladağı, Hataylıdır. Türk müzisyen, besteci, söz yazarı ve yapımcı ilk albümünü 1966 yılında çıkardı. Son olarak 2011 yılında Mahzen albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Selami Şahin 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde Müzikte 50 Yıl Özel Ödülünü kazandı.



Selami şahin; bugüne kadar 24 adet 45'lik plak, 7 adet 33'lük plak (LP), 13 adet ise Kaset & CD albüm yaptı. 300'ün üzerinde bestesi olan Şahin'in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; "Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz"dir.