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Şebnem sahnede

Şebnem sahnede
Türk Rock Müziği'nin güçlü sesi , Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında 2 Aralık'ta Zorlu PSM'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Ünlü sanatçı, bu konserinde en sevilen şarkılarını seslendirecek.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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