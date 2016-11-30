Manidar beğeni!

Eski eşi Rafet ElRoman'ın oyuncu TuvanaTürkay'la aşk yaşadığıhaberlerinin ardından CerenKaplakarslan'dan misilleme!Kaplakarslan, daha önceadının anıldığı MehmetAli Erbil'in manidar birpaylaşımını beğendi.
Ceren Kaplakarslan'ınMali'nin "Sevmek her zamanyaklaşmak değildir. Bazenuzaktan seversin, çokuzaktan" şeklindeki mesajınıbeğenmesi ikili hakkındaki aşkdedikodularını bir kez dahagündeme getirdi.
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