Manidar beğeni!

Eski eşi Rafet El Roman'ın oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşadığı haberlerinin ardından Ceren Kaplakarslan'dan misilleme! Kaplakarslan, daha önce adının anıldığı Mehmet Ali Erbil'in manidar bir paylaşımını beğendi.



Ceren Kaplakarslan'ın Mali'nin "Sevmek her zaman yaklaşmak değildir. Bazen uzaktan seversin, çok uzaktan" şeklindeki mesajını beğenmesi ikili hakkındaki aşk dedikodularını bir kez daha gündeme getirdi.