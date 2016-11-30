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Kara sevda bitti

’ın siyahi tasarımcı ’la geçen ay başlayan aşkı aynı hızla sonlandı... İngiliz sevgilisini görmek için Londra’ya giden ikoncan, aşkına bir türlü kavuşamadı. İşleri için ABD’de olan sevgilisinin ihanetini öğrenen Taşpınar, ilişkiyi bitirdi

Kara sevda bitti
Birçok erkeği peşinde koşturan ikoncan Eda Taşpınar'a şok... Daha önce işadamı Nurettin Hasman, sörf hocası Bora Kozanoğlu ve avukat Can Verdi gibi isimlerle aşk yaşayan Taşpınar, geçen ay da İngiliz modacı Roy Luwolt ile İstanbul gecelerinde yeni ilişkisini ilan etmişti. Sosyetik ikoncanın siyahi tasarımcıyla hızlı başlayan aşkı aynı şekilde son buldu. Taşpınar, İngiliz sevgilisiyle İstanbul'da başlayan ilişkisini İngiltere'de de sürdürmek için geçen hafta soluğu Londra'da aldı. İşleri dolayısıyla ABD'de olan aşkının İngiltere'ye gelmesini bekleyen , sevgilisinin bir türlü gelmemesi üzerine devreye ortak dostlarını soktu. ingiltere'de gezmeye devam! "İşlerimi bitirir bitirmez yanında olacağım" diyen İngiliz sevgilisinin yalan söylediğini düşünen Taşpınar, arkadaşları vasıtasıyla aldatıldığını öğrendi. Aşkının Amerika'da başka bir sevgilisinin olduğu haberini alan ikoncan, 1 aylık aşka nokta koydu. Taşpınar, İngiliz tasarımcıyı sosyal medyadan da takibi bıraktı. Luwolt da ikoncanı takipten çıkardı. Taşpınar'ın sosyal medyada arkadaşlarıyla İngiltere'nin altını üstüne getirdiği fotoğraflarını paylaşması da "Bu ihanet ve ayrılık Eda'yı hiç etkilememiş" dedirtti.

ÇAPKIN DAMAT
Eda Taşpınar'ın kendisi için Londra'ya gitmesini hiç umursamayan , iş için bulunduğu ABD'de her gece farklı güzellerle eğlendi. Yabancı damadın çapkınlığı da Eda Taşpınar'la beraberliğini sona erdirdi.



Takvim Özel
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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