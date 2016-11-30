Kara sevda bitti

Eda Taşpınar’ın siyahi tasarımcı Roy Luwolt’la geçen ay başlayan aşkı aynı hızla sonlandı... İngiliz sevgilisini görmek için Londra’ya giden ikoncan, aşkına bir türlü kavuşamadı. İşleri için ABD’de olan sevgilisinin ihanetini öğrenen Taşpınar, ilişkiyi bitirdi
Birçok erkeği peşinde koşturan ikoncan EdaTaşpınar'a şok... Daha önce işadamı NurettinHasman, sörf hocası Bora Kozanoğlu ve avukatCan Verdi gibi isimlerle aşk yaşayan Taşpınar, geçen ay daİngiliz modacı Roy Luwolt ile İstanbul gecelerinde yeniilişkisini ilan etmişti. Sosyetik ikoncanın siyahi tasarımcıylahızlı başlayan aşkı aynı şekilde son buldu. Taşpınar, İngilizsevgilisiyle İstanbul'da başlayan ilişkisini İngiltere'de desürdürmek için geçen hafta soluğu Londra'da aldı. İşleridolayısıyla ABD'de olan aşkının İngiltere'ye gelmesinibekleyen Eda Taşpınar, sevgilisinin bir türlü gelmemesiüzerine devreye ortak dostlarını soktu.ingiltere'de gezmeye devam!"İşlerimi bitirir bitirmez yanında olacağım" diyenİngiliz sevgilisinin yalan söylediğini düşünen Taşpınar,arkadaşları vasıtasıyla aldatıldığını öğrendi.Aşkının Amerika'da başka bir sevgilisininolduğu haberini alan ikoncan, 1 aylık aşkanokta koydu. Taşpınar, İngiliz tasarımcıyısosyal medyadan da takibi bıraktı. Luwoltda ikoncanı takipten çıkardı. Taşpınar'ın sosyalmedyada arkadaşlarıyla İngiltere'nin altını üstünegetirdiği fotoğraflarını paylaşması da "Bu ihanet veayrılık Eda'yı hiç etkilememiş" dedirtti.
ÇAPKIN DAMAT
Eda Taşpınar'ın kendisi için Londra'ya gitmesini hiç umursamayan Roy Luwolt, iş için bulunduğu ABD'de her gece farklı güzellerle eğlendi. Yabancı damadın çapkınlığı da Eda Taşpınar'la beraberliğini sona erdirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.