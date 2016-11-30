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İzmir’i yakıp geçti

İzmir’i yakıp geçti
Genç popçu Aydın Kurtoğlu, önceki gün İzmir Optimum'daki imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. 'Yak' adlı single çalışmasıyla gönüllerde taht kuran şarkıcı, sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Sanatçı, konserle de herkesi coşturdu.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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