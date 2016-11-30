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Helin’i ağlattı

Helin’i ağlattı
Dün 'ın sunduğu programa bağlanan , önce Avşar'ı haşladı sonra da merhum Emral Avşar için konuştu. Bunun üzerine Helin, gözyaşlarıyla yayını terk etti.

Helin Avşar, 'Aklınızda Kalmasın' isimli programına dün sabah Bülent Ersoy bağlanınca gözyaşlarına boğuldu. Daha önce annesi Emral Avşar'ın cenazesine katılmayan Ersoy'u affetmeyeceğini söyleyen Avşar, dün de Diva'ya "Sinirlendiğim zaman ağzıma hakim olamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Bülent Ersoy, şu sözlerle Helin Avşar'a yanıt verdi: "Zatıalinizle konuşma meraklısı değilim ve kimseyi kaale almam! Emral Avşar'ın cenazesine gidemediğim için pişmanlığımı Hülya Avşar'a ilettim. İnşallah anneleri de bana hakkını helal eder." Avşar, bu sözler üzerine ağlayarak stüdyoyu terk etti.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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