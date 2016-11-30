Helin’i ağlattı

Dün Helin Avşar'ın sunduğu programa bağlanan Bülent Ersoy, önce Avşar'ı haşladı sonra da merhum Emral Avşar için konuştu. Bunun üzerine Helin, gözyaşlarıyla yayını terk etti.
Helin Avşar, 'Aklınızda Kalmasın' isimli programına dün sabah Bülent Ersoy bağlanınca gözyaşlarına boğuldu. Daha önce annesiEmral Avşar'ın cenazesine katılmayan Ersoy'u affetmeyeceğini söyleyen Avşar, dün de Diva'ya "Sinirlendiğim zamanağzıma hakim olamıyorum" diyerek tepki gösterdi.
Bülent Ersoy, şu sözlerle Helin Avşar'a yanıt verdi: "Zatıalinizle konuşmameraklısı değilim vekimseyi kaale almam! Emral Avşar'ın cenazesine gidemediğim için pişmanlığımı Hülya Avşar'a ilettim. İnşallah anneleri de bana hakkını helal eder." Avşar, bu sözler üzerine ağlayarak stüdyoyu terk etti.
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