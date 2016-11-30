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Gizemli görüşme

Gizemli görüşme

Megastar , önceki gün Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'yla yemekteydi. Papermoon'dan çıkarken objektiflere yansıyan Megastar, "İş görüşmesi yaptım" dese de görüşme hakkında sır vermedi.

Aydın HAMZA
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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