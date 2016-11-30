Megastar Tarkan, önceki gün Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'yla yemekteydi. Papermoon'dan çıkarken objektiflere yansıyan Megastar, "İş görüşmesi yaptım" dese de görüşme hakkında sır vermedi.
Aydın HAMZA
Gizemli görüşme
Megastar Tarkan, önceki gün Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'yla yemekteydi. Papermoon'dan çıkarken objektiflere yansıyan Megastar, "İş görüşmesi yaptım" dese de görüşme hakkında sır vermedi.
Etiketler: Tarkan , Bülent Eczacıbaşı
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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