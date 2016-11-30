Ersoy’dan pop albüm

Nostalji serisi albümleriyle müzik sektörüne damgasını vuran Türk SanatMüziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, suskunluğunu bozdu. Ersoy, hayranlarına bomba gibi birsürpriz ile geliyor.
Ersoy'un 90'lı yılların sevilen pop şarkılarını yorumladığı '90'dan POP' adlı albümde Tarkan veSezen Aksu gibi sanatçıların şarkıları yer alıyor. Muazzez Ersoy'un albüm fotoğrafları ise Mehmet Turgut imzalı.
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