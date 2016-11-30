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Ersoy’dan pop albüm

Ersoy’dan pop albüm
Nostalji serisi albümleriyle müzik sektörüne damgasını vuran Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi , suskunluğunu bozdu. Ersoy, hayranlarına bomba gibi bir sürpriz ile geliyor.

Ersoy'un 90'lı yılların sevilen pop şarkılarını yorumladığı '90'dan POP' adlı albümde Tarkan ve Sezen Aksu gibi sanatçıların şarkıları yer alıyor. Muazzez Ersoy'un albüm fotoğrafları ise Mehmet Turgut imzalı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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