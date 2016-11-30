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2017’ye domatesli karşılama

2017’ye domatesli karşılama
Ünlü popçu İrem Derici'yle sevgilisi Lider Şahin, 2017 yaklaşırken hazırlıklara başladı. Çift, evlerindeki çam ağacını süsleyip takipçileriyle paylaştı. Renkli süslemeler ve ışıklar kullanan muzip ikili, ağaca 1 adet domates ve muz da astı. On binlerce beğeni alan bu karedeki dikkat çeken bir diğer detaysa ağaçtaki Lider Şahin'in fotoğrafıydı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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