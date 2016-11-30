2017’ye domatesli karşılama

Ünlü popçu İrem Derici'yle sevgilisi Lider Şahin, 2017 yaklaşırken hazırlıklara başladı. Çift, evlerindeki çam ağacını süsleyip takipçileriyle paylaştı. Renkli süslemeler ve ışıklar kullanan muzip ikili, ağaca 1 adet domates ve muz da astı. On binlerce beğeni alan bu karedeki dikkat çeken bir diğer detaysa ağaçtaki Lider Şahin'in fotoğrafıydı.