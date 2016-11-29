Sakalsız asla

Halit Ergenç, önceki gün alışveriş için gittiği Akmerkez'de objektiflere takıldı. Bir spor mağazasına uğrayan oyuncu, daha sonra evinin yolunu tuttu. Yıllardır rol aldığı diziler için sakallarını uzatan Ergenç'i görenler "Bu gidişle Halit'i sakalsız göremeyeceğiz" dedi.