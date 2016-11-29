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Rıza’dan Tuba itirafı

, önceki akşam Cihangir’deydi. ‘Dünyanın En Güzel Kokusu 2’ filmi için çekimlere başlayacaklarını söyleyen oyuncu, “İlk filmde Tuba öldü. Bu yüzden 2.’sinde olmayacak” dedi.

Rıza’dan Tuba itirafı
Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'deydi. 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filmi için çekimlere başlayacaklarını söyleyen oyuncu, "İlk filmde Tuba öldü. Bu yüzden 2.'sinde olmayacak" dedi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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