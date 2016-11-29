Para bahane

Geçen hafta Muhteşem Yüzyıl Sergisi için Dubai'ye giden Burak Özçivit, davetten 450 bin dolar aldığı yönündeki haberler için şöyle dedi: "Orada ülkemizi tanıttık. Bundan büyük tatmin yok. " Özçivit, Uzerli'nin aksine organizasyondan aldığı ücreti yalanlamadı.



Halil ÇİLİNGİR