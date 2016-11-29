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Para bahane

Para bahane
Geçen hafta Muhteşem Yüzyıl Sergisi için Dubai'ye giden Burak Özçivit, davetten 450 bin dolar aldığı yönündeki haberler için şöyle dedi: "Orada ülkemizi tanıttık. Bundan büyük tatmin yok. " Özçivit, Uzerli'nin aksine organizasyondan aldığı ücreti yalanlamadı.

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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