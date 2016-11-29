Nefise’nin yıldızlı günü

Nefise Karatay, önceki gün Hollywood yıldızlarıyla buluştu! Dün Taksim'deki Madame Tussauds İstanbul'u ziyaret eden Karatay; Angelina Jolie'den Brad Pitt'e, Bruce Willes'ten Johhny Depp'e kadar pek çok yıldızın heykeliyle fotoğraf çektirdi. Ünlü sunucunun gerçeğini aratmayan heykellerle çekilmiş fotoğrafları çok beğenildi.