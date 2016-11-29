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Nefise’nin yıldızlı günü

Nefise’nin yıldızlı günü
Nefise Karatay, önceki gün Hollywood yıldızlarıyla buluştu! Dün Taksim'deki Madame Tussauds İstanbul'u ziyaret eden Karatay; Angelina Jolie'den Brad Pitt'e, Bruce Willes'ten Johhny Depp'e kadar pek çok yıldızın heykeliyle fotoğraf çektirdi. Ünlü sunucunun gerçeğini aratmayan heykellerle çekilmiş fotoğrafları çok beğenildi.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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