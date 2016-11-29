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Mutlu gelin

Mutlu gelin
Geçtiğimiz haftalarda Eylem Server Ünüvar'la dünyaevine giren Nez, balayından döndü. Önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdiren şarkıcı, "Evlilik çok güzel. Şimdi sırada çocuk var" dedi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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