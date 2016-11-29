Lohan’dan Bali jesti

Hollywood'un güzel yıldızı LindsayLohan'dan Özlem Süer'e büyük jest…Geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelen Lohan, ünlümodacının koleksiyonundan 3 kıyafet beğendi.Modacı da çok sevdiği yıldıza kıyafetlerihediye etti. Süer'in bu jesti karşılıksız kalmadı. yeni kitap hazırlığında olan Lindsay Lohan,önceki gün Bali'ye gitti. Seseh BeachVillas'tan geceliği 2 bin dolar (yaklaşık 7 binlira) olan iki villa kiralayan güzel yıldız, ÖzlemSüer'i de davet etti. Kendi hayat hikayesinikaleme almaya başlayan Lohan, Süer'le Bali'deruhunu dinlendirip bol bol enerji depoluyor.
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