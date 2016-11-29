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Lohan’dan Bali jesti

, kendisine 3 kıyafet hediye eden modacı ’i Bali’ye götürdü.

Lohan’dan Bali jesti
Hollywood'un güzel yıldızı Lindsay Lohan'dan Özlem Süer'e büyük jest… Geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelen Lohan, ünlü modacının koleksiyonundan 3 kıyafet beğendi. Modacı da çok sevdiği yıldıza kıyafetleri hediye etti. Süer'in bu jesti karşılıksız kalmadı.
yeni kitap hazırlığında olan , önceki gün Bali'ye gitti. Seseh Beach Villas'tan geceliği 2 bin dolar (yaklaşık 7 bin lira) olan iki villa kiralayan güzel yıldız, Özlem Süer'i de davet etti. Kendi hayat hikayesini kaleme almaya başlayan Lohan, Süer'le Bali'de ruhunu dinlendirip bol bol enerji depoluyor.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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