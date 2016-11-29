İkinci bebek göründü

ABD'li Sarah Scotti'yle bu yılın Mayıs ayında evlenen Tolga Karel, ikinci kez baba oluyor. Karel'in eşi, 4 aylık hamile... Eski eşi Azeri manken Günay Musayeva'dan da 4 buçuk yaşında Cihangir adında bir oğlu olan Karel, doğacak kızına ise Mia adını verecek.