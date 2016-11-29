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Hiperaktif Kemal

Hiperaktif Kemal
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal'le dondurma keyfi yaptı. Komiklikler yaparak annesinin yüzünü güldüren ve bir an olsun yerinde duramayan Kemal'in bu halleri "Aynı babası" dedirtti.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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