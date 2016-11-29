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’le keyifli gün

Eymen’le keyifli gün
Ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün oğlu Eymen'le Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Oğluyla Plus Kitchen'da kahvaltı yapan Erken, soluğu daha sonra Funloft'ta aldı. Anne-oğul gün boyunca keyifli anlar yaşadı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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