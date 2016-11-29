Düğün 25 Aralık’ta

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'la geçen hafta memleketi Adana'da sözlendiği Faslı güzel İmane Elbani, önümüzdeki ay dünyaevine giriyor… Önceki gece bir etkinliğe el ele katılan ikili, müjdeyi verdi. Mutlu çift, 25 Aralık Pazar günü evleneceklerini söyledi.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Düğün hazırlıklarına son hızla devam ettiklerini dile getiren Yıldırım'la Elbani, Taksim'deki CVK Hotels & Resorts Park Bosphorus Istanbul'da muhteşem bir düğünle 'evet' diyecek. Çiftin düğünü, Türkiye ve Fas'tan pek çok ünlü ismi de bir araya getirecek.



Halil ÇİLİNGİR