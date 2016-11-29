Düğün 25 Aralık’ta

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'la geçen hafta memleketiAdana'da sözlendiği Faslı güzelİmane Elbani, önümüzdeki aydünyaevine giriyor… Önceki gecebir etkinliğe el ele katılan ikili,müjdeyi verdi. Mutlu çift, 25 AralıkPazar günü evleneceklerini söyledi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Düğün hazırlıklarına son hızla devam ettiklerini dile getiren Yıldırım'la Elbani, Taksim'dekiCVK Hotels & Resorts ParkBosphorus Istanbul'da muhteşem bir düğünle 'evet' diyecek. Çiftin düğünü, Türkiye ve Fas'tan pek çok ünlü ismi de bir araya getirecek.
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