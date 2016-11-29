Yol Durumu
  1. Lohan’dan Bali jesti
  2. Anlamlı gece

Bir demet isyan

Bir demet isyan
İhanet gerekçesiyle eşi İbrahim Kutluay'dan boşanmak için gün sayan Demet Şener, İbo ile geçen 15 yılının muhasebesini yaptı! Önceki gün instagram'dan şu sözleri paylaşan Şener, evliliği boyunca yaşadığı pişmanlıkları itiraf edip bundan sonra bambaşka bir Demet olacağının sinyallerini verdi: "Düşünüyorum da ne çok şeyden kendimi mahrum etmişim. Benim yaptığım hataya düşmeyin. Çocuklarınız dışında kimse için kendinizden vazgeçmeyin. 39 yaşında kendimi yeniden keşfetmeye başladım."

Artık önceliğinin sadece çocukları İrem ve Ömer olacağını söyleyen Demet Şener Kutluay'ın bu sözleri, bazı takipçileri tarafından haklı bulundu. Bazıları ise eski mankene "Sana yıllarca çalışmadığın halde çok güzel bir hayat yaşatan, sana lüks içinde bir yaşam sunan eşin İbrahim Kutluay'a haklıksız etme" diye tepki gösterdi.
Etiketler: ,
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar