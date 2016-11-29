Bir demet isyan

İhanet gerekçesiyle eşi İbrahim Kutluay'dan boşanmak için gün sayan Demet Şener, İbo ile geçen 15 yılının muhasebesini yaptı! Önceki gün instagram'dan şu sözleri paylaşan Şener, evliliği boyunca yaşadığı pişmanlıkları itiraf edip bundan sonra bambaşka bir Demet olacağının sinyallerini verdi: "Düşünüyorum da ne çok şeyden kendimi mahrum etmişim. Benim yaptığım hataya düşmeyin. Çocuklarınız dışında kimse için kendinizden vazgeçmeyin. 39 yaşında kendimi yeniden keşfetmeye başladım."



Artık önceliğinin sadece çocukları İrem ve Ömer olacağını söyleyen Demet Şener Kutluay'ın bu sözleri, bazı takipçileri tarafından haklı bulundu. Bazıları ise eski mankene "Sana yıllarca çalışmadığın halde çok güzel bir hayat yaşatan, sana lüks içinde bir yaşam sunan eşin İbrahim Kutluay'a haklıksız etme" diye tepki gösterdi.