Bir demet isyan

İhanetgerekçesiyleeşi İbrahimKutluay'danboşanmakiçin günsayan DemetŞener, İbo ilegeçen 15 yılınınmuhasebesiniyaptı! Öncekigün instagram'dan şusözleri paylaşan Şener, evliliği boyuncayaşadığı pişmanlıkları itiraf edip bundansonra bambaşka bir Demet olacağınınsinyallerini verdi: "Düşünüyorum dane çok şeyden kendimi mahrumetmişim. Benim yaptığım hatayadüşmeyin. Çocuklarınız dışında kimseiçin kendinizden vazgeçmeyin. 39 yaşındakendimi yeniden keşfetmeye başladım."
Artıkönceliğininsadece çocuklarıİrem ve Ömerolacağınısöyleyen DemetŞener Kutluay'ınbu sözleri,bazı takipçileritarafından haklıbulundu. Bazılarıise eski mankene"Sana yıllarcaçalışmadığınhalde çokgüzel bir hayatyaşatan, sanalüks içinde biryaşam sunaneşin İbrahimKutluay'ahaklıksızetme" diyetepki gösterdi.
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