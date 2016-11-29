Başak'ı istemeden kırdım

Oğlu KıvançTatlıtuğ'un TubaBüyüküstün'lerol aldığı dizideki öpüşmesahnesini geçtiğimiz güninstagram'da yayınlayananne Nurten Tatlıtuğ, çarketti. Nurten Hanım, videoyupaylaşıp "Yılın en yakışançiftisiniz, maşallah size.Her ikinizi de Rabbimnazardan korusun" notudüştü. Tatlıtuğ, olay yaratanbu hareketinin ardındandün sessizliğini bozdu.Renkli Sayfalar programınabağlanan Nurten Hanım, şusözlerle kendini savundu: "Fragmanın sonundaöpüşme sahnesi olduğunubilmiyordum. Aklımıyitirmiş değilim. Başak'ınyara almasını istemem.Gelinimi üzmüşüm, hatayaptım. Gelinimin ikincievliliği olduğu içinona tavır aldığım dadoğru değil. Benim de ikikızım var."
BU İLK DEĞİL!
Nurten Hanım'ın BaşakDizer'i üzdüğü öğrenilenbu paylaşımı ise ilk değil…Yakışıklı oyuncunun Dizer'leŞubat ayında Paris'tekinikahına sağlık sorunlarınedeniyle katılmayan anneTatlıtuğ, düğünden birkaçgün önce "Annesininduasını almayanmutluluğu yakalayamaz"şeklinde imalı paylaşımlaraimza atmıştı.
GELİN-KAYNANAKRİZİNE KIVANÇ EL ATTI
Dizer, kayınvalidesinin eşi ve Tuba Büyüküstün ile ilgili paylaşımı üzerine çok üzüldü. Devreye giren Kıvanç Tatlıtuğ ise olayı tatlıya bağladı...
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