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Başak'ı istemeden kırdım

Anne , ile Tuba Büyüküstün’ün öpüşme sahnesine övgü yağdırdı. , duruma üzülünce Nurten Hanım, özür diledi.

Başakı istemeden kırdım
Oğlu Kıvanç Tatlıtuğ'un Tuba Büyüküstün'le rol aldığı dizideki öpüşme sahnesini geçtiğimiz gün instagram'da yayınlayan anne Nurten Tatlıtuğ, çark etti. Nurten Hanım, videoyu paylaşıp "Yılın en yakışan çiftisiniz, maşallah size. Her ikinizi de Rabbim nazardan korusun" notu düştü. Tatlıtuğ, olay yaratan bu hareketinin ardından dün sessizliğini bozdu. Renkli Sayfalar programına bağlanan Nurten Hanım, şu sözlerle kendini savundu:
"Fragmanın sonunda öpüşme sahnesi olduğunu bilmiyordum. Aklımı yitirmiş değilim. Başak'ın yara almasını istemem. Gelinimi üzmüşüm, hata yaptım. Gelinimin ikinci evliliği olduğu için ona tavır aldığım da doğru değil. Benim de iki kızım var."

BU İLK DEĞİL!
Nurten Hanım'ın Başak Dizer'i üzdüğü öğrenilen bu paylaşımı ise ilk değil… Yakışıklı oyuncunun Dizer'le Şubat ayında Paris'teki nikahına sağlık sorunları nedeniyle katılmayan anne Tatlıtuğ, düğünden birkaç gün önce "Annesinin duasını almayan mutluluğu yakalayamaz" şeklinde imalı paylaşımlara imza atmıştı.

GELİN-KAYNANA KRİZİNE KIVANÇ EL ATTI
Dizer, kayınvalidesinin eşi ve Tuba Büyüküstün ile ilgili paylaşımı üzerine çok üzüldü. Devreye giren ise olayı tatlıya bağladı...
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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