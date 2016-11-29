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Baba paylaşım

2. kez baba olmaya hazırlanan , 1 yaşına basan oğluna ‘Adamlığıma adamlık kattın’ diye seslendi.

Baba paylaşım
Başarılı komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'la birlikte minik oğulları Deniz Efe için önceki gün doğum günü partisi düzenledi. 1 yaşına giren oğulları için hiçbir detayı atlamayan ünlü komedyen instagram'da da şu duygusal mesajı yayınlayarak bir kez daha ailesine olan sevgisini gözler önüne serdi:

"İyi ki doğdun oğlum, beni baba, değerli eşimi de anne yaptın. İnsanlığıma insanlık, adamlığıma adamlık, erkekliğime erkeklik kattın. Yüreğimdeki ışıkları yaktın. Annen ve ben seni çok seviyoruz. Nice mutlu yaşların olsun evladım. İyi ki varsın." 'ın bu mesajı, binlerce beğeni aldı...
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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