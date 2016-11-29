Baba paylaşım

Başarılı komedyen ŞahanGökbakar, eşi Selin Gökbakar'labirlikte minik oğulları Deniz Efeiçin önceki gün doğum günü partisidüzenledi. 1 yaşına giren oğullarıiçin hiçbir detayı atlamayanünlü komedyen instagram'da da şuduygusal mesajı yayınlayarakbir kez daha ailesine olan sevgisinigözler önüne serdi:
"İyi ki doğdun oğlum,beni baba, değerli eşimi deanne yaptın. İnsanlığımainsanlık, adamlığıma adamlık,erkekliğime erkeklik kattın.Yüreğimdeki ışıkları yaktın. Annenve ben seni çok seviyoruz. Nicemutlu yaşların olsun evladım. İyiki varsın." Şahan Gökbakar'ın bumesajı, binlerce beğeni aldı...
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